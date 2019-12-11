أكد كاتب الدولة التونسية المكلف بوزارة الشؤون الخارجية صبري باش طبجي اليوم الأربعاء، أن إبرام اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع تركيا، "غير مطروح" بالنسبة لتونس​​​.

وقال باش طبجي حول إمكانية إبرام تونس اتفاقية مع تركيا على غرار تلك المبرمة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية: "لدينا اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، تعود لـ30 سنة، وبطبيعة الحال ليس لدينا إشكالية في ترسيم الحدود مع جيراننا".

وأضاف: "أما إبرام اتفاقية مع تركيا فبطبيعة الحال هذا الموضوع غير مطروح بالنسبة لتونس".

وبخصوص الجهود المبذولة لحل الأزمة الليبية، صرح الدبلوماسي التونسي بأن "المجموعة الدولية بصدد الإعداد لمؤتمر برلين، ونحن مهتمون بكل الشأن الليبي، باعتباره بلد جوار، وكل ما نتمناه أن تكون هناك تسوية سياسية تنبذ الحل العسكري، وأن يكون إعطاء المجال لليبيين أنفسهم لأن يجدوا حلا".

ولفت إلى أنه "كلما ترك المجال لليبيين كي يتحادثوا ويتحاوروا، كلما كان المجال لإمكانيات التنمية المستدامة أكثر".

وشدد على أن تونس ترفض الحلول العسكرية، مشيرا إلى أهمية البحث عن الحلول السياسية.

المصدر: سبوتنيك