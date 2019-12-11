حمدوك يلتقي وفدا من "الحركة الشعبية" ويشدد على تنفيذ برنامج قوى الثورة

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، حرص الحكومة على تنفيذ برنامج قوى الثورة، موضحا أن قضية السلام تظل هي الأولوية الأولى لاهتمامات حكومة الفترة الانتقالية.

وجاءت تصريحات حمدوك خلال لقائه اليوم الأربعاء، وفدا من "الحركة الشعبية شمال - جناح عقار"، برئاسة ياسر عرمان، نائب رئيس الحركة.

حمدوك يلتقي وفد من الجبهة الثورية بقيادة ياسر عرمان pic.twitter.com/HEcMOqK89F — Amel Alhassan (@alhassan_amel) 11 декабря 2019 г.

وأعلن عرمان عن دعم الحركة للحكومة الانتقالية وبرنامجها الذي يعتبر "برنامج الحرية والسلام والعدالة"، مؤكدا حرص الحركة على شراكة منتجة من أجل "السلام والطعام والمواطنة بلا تمييز".

وقال عرمان إن اللقاء أكد على ضرورة أن تعكس الوظائف العامة والعليا في الدولة تركيبة المجتمع السوداني وأن لا تكون حكرا على مجموعات محددة، موضحا أن اللقاء تناول معاناة الناس والقضايا الاقتصادية وقضايا النازحين واللاجئين وأن يكون السلام بمشاركة الجميع.

وأوضح عرمان أن اللقاء شدد على إنجاح مفاوضات جوبا وأهمية التركيز على القضايا الموضوعية مثل قضايا الأرض والعدالة الانتقالية والترتيبات الأمنية والنازحين واللاجئين، مشيرا إلى أن اللقاء كان مثمرا وأبدت فيه الحركة التزامها بأن تكون جزءا من شراكة وطنية لبناء سودان جديد لجميع السودانيين.

المصدر: إعلام مجلس الوزراء السوداني