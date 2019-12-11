السيسي يلتقي ديبي ويؤكدان على أهمية مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، الرئيس التشادي إدريس ديبي على هامش أعمال الدورة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة.

وصرح بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بأن الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف أنه تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تلك القضايا، بما فيها ما يتعلق بالأوضاع في منطقة الساحل، لاسيما في ضوء الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي.

وأوضح أن رئيس تشاد عبر من جانبه عن تطلع بلاده المتبادل لتطوير العلاقات الثنائية مع مصر على مختلف الأصعدة، لاسيما في مجالات التبادل التجاري والدعم الفني والتنسيق الأمني والعسكري المشترك.

المصدر: RT