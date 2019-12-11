قال رئيس "السلطة الوطنية للانتخابات الجزائرية"، محمد شرفي، إن الهيئة التي يرأسها اتخذت إجراءات "غير مسبوقة" لضمان شفافية الانتخابات.

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وكشف شرفي أن "السلطة الوطنية للانتخابات" قررت اليوم أن يرافق ممثلو المترشحين لرئاسة الجمهورية عملية فرز الأصوات منذ بدايتها لنهايتها، مؤكدا أن هذا القرار يعتبر غير مسبوق، وجاء "لغلق الطريق أمام كل المشككين المتربصين".

وأكد أن قرار مرافقة ممثلي المترشحين للعملية منذ بدايتها وإلى غاية وصولها للمجلس الدستوري يعتبر "إنجازا وقرارا هاما".

ولفت شرفي إلى أن "البعض يريد افتعال الصعوبات قصد عرقلة المسار الانتخابي"، منددا بمن "يريد إدخال الشك في أوساط الجماهير بشأن نزاهة الانتخابات، حتى يمنعوا خروج الجزائر إلى بر الأمان".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الجزائر غدا الخميس، حيث سيتنافس فيها رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون مع كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل"، وعلي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب "حركة البناء الوطني".

المصدر: RT