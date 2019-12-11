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الطيبي: إسرائيل سلمت السويد 192 رضيعا عربيا

أخبار العالم العربي

الطيبي: إسرائيل سلمت السويد 192 رضيعا عربيا
RT
النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي
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كشف النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، أن تل أبيب سلمت في ثمانينات القرن الماضي 192 رضيعا عربيا للسويد.

وقال الطيبي خلال استجواب في "الكنيست" جرى اليوم الأربعاء "إن إسرائيل سلمت في ثمانينات القرن الماضي السويد 192 رضيعا طفلا عربيا ولدوا خارج نطاق الزواج".

وأضافت أن عملية التبني تمت بعد تغيير ديانتهم الإسلامية، وأن وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي يعترف بهذه المعلومات، ويؤكد صحتها.

المصدر: وكالة "معا" الفلسطينية

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