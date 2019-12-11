أردوغان يصف بيتر هاندكه بـ"ممثل مجموعة مثقفي مصاصي الدماء"

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجددا منح جائزة نوبل في الأدب لعام 2019 للكاتب بيتر هاندكه، حيث وصفه بأنه ممثل "مجموعة مثقفي مصاصي الدماء".

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وقال أردوغان في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: باسمي وباسم الشعب التركي أشكر كافة القادة السياسيين الداعمين لهذا الموقف المشرف وهو مقاطعة حفل جوائز نوبل.

وكان أردوغان، قد دان تقديم الجائزة لبيتر هاندكه بسبب موقفه من الحرب في يوغوسلافيا السابقة في التسعينات.

وقال أردوغان بمناسبة يوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر، إن "تقديم جائزة نوبل في الأدب في يوم حقوق الإنسان لعنصري ينكر الإبادة الجماعية في البوسنة والهرسك ويدافع عن مجرمي الحرب ليس أكثر من مكافأة لمنتهكي حقوق الإنسان. المجتمع الدولي الذي لم يسمع صراخ ملايين الناس في سوريا لمدة 9 سنوات، وجه أكبر ضربة للقيم المدرجة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

المصدر: الأناضول