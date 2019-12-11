العراق.. بيان من ساحة التحرير يحدد "مواصفات" رئيس الحكومة الجديد

أصدر محتجو ساحة التحرير في العاصمة العراقية بغداد اليوم الأربعاء، بيانا حددوا فيه "مواصفات" الرئيس الجديد لحكومة العراق.

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وجاء في بيان المحتجين: "كما تعلمون نحن ماضون في استرجاع الوطن والأرض، نعم، نحن نشعر أن أرضنا مغتصبة رغم أن من يحكمنا عراقي، فلقد خرجنا ثائرين بوجه الظلم والظالمين، وكل يوم احتجاجي ننزف الكثير من الدماء ونذرف الدموع ونفقد فيه الرفقة والأصدقاء، من أصحاب المواقف النبيلة والمشرفة، الذين سقطوا شهداء أبطالا في مختلف مدن بلدنا الحبيب الذي يشهد صراعا سلميا من أجل استعادة ما سلبه منا الظالمون".

وأضاف البيان: "بعد صبر وعزيمة، استطعنا أن نسقط حكومة القتل بالقنص، أما الآن فنحن على أبواب مرحلة جديدة تتطلب منا إيضاح الواضحات، فلذا وبعد المشاورة، وجدنا من الأهمية أن نحدد مواصفات رئيس الوزراء العراقي، الذي سيستلم دفة الحكم في المرحلة القادمة الانتقالية الممهدة للانتخابات المبكرة، كون أن المرحلة القادمة مرحلة حساسة وستحدد مصير أمة".

وحدد البيان المواصفات بالتالي: "أن يكون مستقلا وغير منتمي لأي حزب أو تيار ومن غير مزدوجي الجنسية، لم يكن وزيرا أو بدرجة وزير أو برلمانيا، أن يكون نزيها وشجاعا ولم يؤشر عليه في أي قضية فساد، وأن يكون شابا ولا يتجاوز عمره الـ55 عاما، وأن يتعهد بعدم الترشح للانتخابات القادمة".

وتابع: "أن يلتزم بتنفيذ مطالب الثوار في ساحات الاعتصام، وأن يكون قراره عراقيا مستقلا خالصا ولا يخضع لضغوط الكتل السياسية أو التدخلات الخارجية".

المصدر: RT