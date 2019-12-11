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"حماس": اتهامنا بالتدخل في الانتخابات البريطانية باطل

أخبار العالم العربي

RT
حماس: اتهامنا بالتدخل في الانتخابات البريطانية ليس صحيحا
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قال عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس"، باسم نعيم، اليوم الأربعاء، إن حركته لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وليست طرفا في أي صراع داخلي.

وجاءت تصريحات نعيم تعليقا على الانتخابات البريطانية التي ستجرى يوم الخميس 12 ديسمبر.

وأضاف أن حركة "حماس" ليس لديها أي ممثلين في بريطانيا، وأن الاتهامات لها بالتدخل في الانتخابات ودعم زعيم المعارضة جيرمي كوربن ليس لها أساس من الصحة.

وصرح نعيم بأن مواقع إعلامية إسرائيلية ومنظمات اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا هي التي تقف وراء هذه المزاعم لشعورها بأن جيرمي كوربن أكثر إنصافا في سياساته الخارجية، ولأنه أعلن في برنامجه الانتخابي أنه سيعترف بالدولة الفلسطينية في حال فوزه.

وطالب نعيم رئيس الوزراء البريطاني المقبل بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والعودة والاستقلال.

ومن المقرر أن يدلي البريطانيون بأصواتهم غدا، في ثالث انتخابات في أقل من أربع سنوات، وينظر إليها على أنها ستحسم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد ترسم ملامح البلاد للسنوات القادمة.

المصدر: وكالات

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