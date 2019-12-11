سياسي مقرب من المؤسسة العسكرية الليبية يكشف سبب إصدار تعليمات بإغراق السفن التركية

قال الإعلامي والسياسي الليبي المقرب من المؤسسة العسكرية الليبية عبد الحكيم معتوق، إنه من الطبيعي أن تصدر تعليمات بالتصدي وإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.

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وأشار الإعلامي الليبي في تصريحات لـRT، إلى أن التعليمات صدرت بعد أن دخلت المواجهة منعطفا خطيرا بمواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأخيرة الذيي لم يكتف بدعم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بل تجاوز كل الحدود بقوله إنه سيعيّن حاكما عسكريا تركيا على ليبيا.

وأضاف معتوق أن: "أحداث فبراير التي أسقطت الدولة الليبية بمؤسساتها، كشفت الكثير من الحقائق لكن أخطرها هي الأطماع التركية في ليبيا وأوهام أردوغان بعودة الدولة العثمانية وهو ما نتج عنه انتفاضة حقيقية بين القبائل العربية الليبية التي أعلنت أنها ستقاوم تلك الأطماع بكل ما أوتي من قوة".

وأشار معتوق إلى أن الهدف الرئيسي من اتفاقية السراج وأردوغان هو السيطرة على المتوسط ومحاصرة مصر بل والسعودية ومن ثم فإن الأمن القومي العربي بات مهددا بشكل غير مسبوق.

وعن وجود حل سياسي قريب للصراع في ليبيا، قال إن الجيش الليبي يواجه جماعات إرهابية مسلحة وأخري تهرب النفط وثالثة تهرب البشر ومن ثم فإن الحل الوحيد، هو سيطرة الجيش الليبي على جميع الأراضي الليبية واستعادة الدولة والقضاء على الجماعات المسلحة.

ولفت معتوق إلى أن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حل سلمي قريب للأزمة الليبية المقصود منها سيطرة الجيش الليبي على الأراضي وعزل السراج وجماعته بعد أن باتوا يشكلون خطرا محدقا على منظومة الأمن القومي العربي وبعد مطالبات دولية بسحب الاعتراف بحكومة السراج.

وكان اللواء فرج المهدوي، رئيس أركان القوات البحرية الليبية التابعة "للجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلن أن الأوامر تقضي بإغراق أي سفينة تركية تقترب من السواحل الليبية.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT