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الدفاع المدني السعودي يؤكد سقوط مقذوفين قادمين من اليمن على مستشفى في جازان

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الدفاع المدني السعودي يؤكد سقوط مقذوفين قادمين من اليمن على مستشفى في جازان
Twitter.com/SaudiDCD
شعار الدفاع المدني السعودي
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أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية ورود عدد من البلاغات لفرقها، مساء أمس، تفيد بسقوط شظايا مقذوفين عسكريين على مستشفى محافظة الحرث العام.

وقالت المديرية في تغريدة على "تويتر" إن الدفاع المدني في جازان استلم "بلاغا عن سقوط مقذوفين عسكريين أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظة الحرث، الأول سقط في أرض فضاء، والثاني سقط بجوار مستشفى الحرث العام ونتج عنه تضرر سور المستشفى الخارجي ولا توجد إصابات ولله الحمد".

من جهته، أفاد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة جازان، يحيى القحطاني، بـ "عدم وجود أي أضرار بشرية، حيث تمت مباشرة تنفيذ أعمال الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات".

المصدر:"تويتر"

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