الجزائر.. انطلاق مظاهرات رافضة للانتخابات الرئاسية (صور + فيدويو)

انطلقت في العاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، مظاهرة حاشدة رافضة للانتخابات الرئاسية المقررة غدا الخميس، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا على أكبر الساحات والشوارع بالعاصمة، مع انتشار مكثف لرجال الشرطة بالزي المدني والرسمي لمنع وصول المظاهرة إلى ساحة البريد المركزي وسط العاصمة، بينما حلقت طائرة مروحية في الأرجاء لمراقبة المسيرات عن قرب.

وردد المتظاهرون هتافات "لا للانتخابات بوجود العصابات"، و"دولة مدنية لا عسكرية"، كما رفعوا لافتات رافضة لـ"انتخابات برموز بوتفليقة".

AFP

وأكدت وسائل إعلام جزائرية، أن إدارة مترو العاصمة أعلنت عن غلق أربع محطات صبيحة اليوم، ويتعلق الأمر بمحطات تقع بالأحياء الشعبية التي عادة ما يعتبر سكانها من أكثر المشاركين في المسيرات.

AFP

في المقابل، انطلقت مسيرة أخرى لمؤيدي الانتخابات أمام المحكمة العليا، وطالب المشاركون فيها بالحرص على أن يجري الاقتراع في ظل ظروف ملائمة ونزيهة.

المصدر: RT + وسائل إعلام جزائرية