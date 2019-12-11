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انطلاق الجلسة الأولى لاجتماع باريس بخصوص لبنان بدون مشاركة الوفد اللبناني

أخبار العالم العربي

انطلاق الجلسة الأولى لاجتماع باريس بخصوص لبنان بدون مشاركة الوفد اللبناني
Reuters CHARLES PLATIAU
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أفادت مراسلتنا في فرنسا، بأن الجلسة الأولى للأعضاء المشاركين في اجتماع باريس بخصوص لبنان، انطلقت بدون مشاركة الوفد اللبناني الذي لم يتسلم دعوة للحضور.

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وقالت المراسلة إنه جرى تسريب مسودة أولية عن البيان الختامي للاجتماع، كذلك لم يشارك الوفد اللبناني في إعدادها.

ومن المقرر أن تعقد قرابة الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت باريس، جلسة ختامية، يليها إصدار البيان الختامي.

يذكر أن فرنسا تستضيف اليوم الأربعاء، مؤتمرا دوليا حول لبنان، من أجل أن يتمكن المجتمع الدولي من الدعوة إلى تشكيل سريع لحكومة فاعلة، لاستعادة الوضع الاقتصادي، وتلبية الطموحات التي عبر عنها الشعب اللبناني.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في وقت سابق إن "اجتماع باريس يهدف إلى حث السلطات اللبنانية على استيعاب خطورة الوضع"، في إشارة لما يشهده لبنان من احتجاجات أدت إلى استقالة الحكومة.

المصدر: RT

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