قبل ساعات من انطلاق الانتخابات.. أكبر أحزاب الجزائر يدعو أتباعه للتصويت لميهوبي

دعا الأمين العام بالنيابة لحزب "جبهة التحرير الوطني" الجزائري، علي صديقي، أنصار الحزب والمتعاطفين معه، إلى التصويت لصالح المرشح عز الدين ميهوبي.

وطالب صديقي مسؤولي الحزب "بمواصلة تعبئة المناضلين والمحبين والمتعاطفين وتحسيسهم بضرورة المشاركة المكثفة لضمان فوز مرشح القطب الوطني، السيد عز الدين ميهوبي، وكذا فتح مقرات الحزب لمواصلة العمل التوعوي".

RT

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في الجزائر غدا الخميس، حيث سيتنافس فيها رئيس الحكومة الأسبق عبد المجيد تبون مع كل من عز الدين ميهوبي الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل"، وعلي بن فليس رئيس حزب "طلائع الحريات"، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب "حركة البناء الوطني".

المصدر: RT