تفاعل عدد من اليونانيين مع تغريدة كتبها قائد البحرية الليبية باللغة اليونانية، أكد فيها على تحرير العاصمة طرابلس، وتدمير الحلم التركي.

وعلق أحد النشطاء اليونانيين على تغريدة الضابط الليبي الرفيع التابع للقيادة العامة لـ"الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر بحماسة، مشيرا إلى أن الشعب اليوناني يدعم "الجيش الليبي".

وكتب آخر مهللا: "نحن معكم.. مع المحبة للنصر العظيم للشقيقة القوية الحبيبة لليونان".

وخاطبه ثالث مشجعا بقوله: "يا أدميرال، يمكنك القيام بذلك، عليكم بتحرير عاصمة بلادكم، لك حبنا ودعمنا، تغلب عليهم جميعا!".

المصدر: فيسبوك