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الأمم المتحدة: مليشيات استهدفت واختطفت ناشطين في التظاهرات العراقية

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: مليشيات استهدفت واختطفت ناشطين في التظاهرات العراقية
Reuters
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أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الأربعاء، تقريرا جديدا، هو الثالث منذ بدء الاحتجاجات في الأول من أكتوبر الماضي.

وقالت في تقريرها الموسع إنها "تلقت معلومات موثوقة تفيد بأن المتظاهرين والناشطين البارزين تم استهدافهم واعتقالهم من قبل القوات الأمنية والجماعات التي توصف بأنها مليشيات".

وأضافت أن "المعلومات الموثوقة تشير أيضا إلى أن القوات الأمنية ألقت القبض على أشخاص من منازلهم ومن مركباتهم واحتجزتهم بالحبس الانفرادي أثناء التحقيق، وربما كان اعتقالهم لأسباب تتعلق بالأمن الوطني".

وأشارت إلى أن "الجماعات التي وصفت بأنها مليشيات اختطفت ما لا يقل عن خمسة من الناشطين والمتظاهرين البارزين في بغداد، واحتجزتهم في الحبس الانفرادي في مواقع احتجاز غير رسمية لعدة أيام أثناء استجوابهم".

 
المصدر: RT

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