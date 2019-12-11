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مراسلنا: إعادة فتح الطريق الدولي الحسكة - حلب M4 بعد استكمال انتشار وحدات الجيش السوري

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مراسلنا: إعادة فتح الطريق الدولي الحسكة - حلب M4 بعد استكمال انتشار وحدات الجيش السوري
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نقل مراسلنا عن اللواء أحمد شريف أحمد القائد العسكري في محافظة الحسكة إعلانه إعادة فتح الطريق الدولي الحسكة - حلب M4 بعد استكمال انتشار وحدات الجيش السوري.

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وأفاد مراسلنا في سوريا بحصول تسريب لبعض بنود الاتفاق بين روسيا وتركيا حيث تسحب تركيا وفق هذه البنود الفصائل الموالية لها لمسافة 4-5 كم شمال الطريق M4 كما تسحب "قسد" قواتها جنوب الـM4 وتمد تل أبيض ورأس العين بالكهرباء من محطة سد تشرين.

ويعتبر الطريق M4 الخط الأهم الذي ينقل عبره النفط والحبوب الى الساحل والداخل السوري، وتابع مراسلنا أن الشرطة العسكرية الروسية والقوات التركية ستقوم في فترات لاحقة بإجراء دوريات مشتركة على هذا الطريق.

المصدر: RT

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