"حماس" تشكو قلة الأدوية الواردة من السلطة والأخيرة تنفي وتتهمها بتبرير إقامة المشفى الأمريكي

شكت وزارة الصحة بغزة من قلة الأدوية الواردة، مشيرة إلى أن ما وصل من الوزارة في رام الله إلى مستشفيات القطاع منذ بداية العام بلغ 3.2 مليون دولار فقط من أصل 40 مليون دولار.

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ووصف الدكتور أشرف القدرة في تصريح وزعته الصحة معدل وصول الأدوية بأنه المعدل الأسوأ منذ سنوات، لأنه لا يمثل إلا 8% من الاحتياج السنوي.

لكن وزارة الصحة في رام الله أكدت أنها زودت مستودعاتها في قطاع غزة بأدوية ومستلزمات طبية بقيمة 45.158.911 شيكل منذ بداية العام الجاري (نحو 11 مليون دولار)، كان آخرها شحنة أدوية مطلع الشهر الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها الليلة الماضية، أن "ما ترسله إلى مستودعاتها في قطاع غزة يأتي استجابة لحاجات أهلنا هناك، وبناء على طلب من إدارة تلك المستودعات وبالأصناف المطلوبة، عدا عن شحنات الأدوية التي يتم إرسالها بشكل عاجل إلى قطاع غزة خلال أوقات الطوارئ".

ونفت الوزارة صحة الأرقام التي نشرتها حركة "حماس" حول قيمة الأدوية التي ترسلها الوزارة إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك محاولة لتبرير قبولها بإنشاء المستشفى الأمريكي الذي رفضته جميع فصائل العمل الوطني، وطالبت الحركة بالتراجع عنه.

ودعت الوزارة، الحركة إلى "التوقف عن جباية أية رسوم من المواطنين في قطاع غزة مقابل الخدمات الصحية المقدمة لهم في المراكز والمستشفيات الحكومية، وذلك تطبيقا لقرار إعفاء أهلنا في المحافظات الجنوبية من رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة لهم".

وتابعت أن "أهلنا في قطاع غزة، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، يحظون بمعاملة خاصة، فتأمينهم الصحي مجاني، وتحويلاتهم الطبية تنجز بشكل يومي بما يزيد عن 100 تحويلة يجري إصدارها يوميا من وحدة شراء الخدمة برام الله.

المصدر:"معا"