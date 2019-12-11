بيدرسن يكشف الموعد المحتمل لاجتماع الدستورية السورية

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أنه يواصل المشاورات مع ممثلي الحكومة والمعارضة في اللجنة الدستورية السورية لتحديد موعد للاجتماع الجديد للجنة.

وقال بيدرسن لوكالة "إنترفاكس" اليوم الأربعاء على هامش أعمال الجولة الـ14 لـ"مباحثات أستانا" حول سوريا في العاصمة الكازاخية نور سلطان: "أبحث حاليا موضوع اجتماع الدستورية مع كل من رئيسيها عن الحكومة والمعارضة. لم نتوصل بعد إلى إجماع (حول انعقاد اللجنة المصغرة)، وأستمر في العمل على ذلك آملا بأن يتقدما بأفكار تسمح بالتوصل إلى فهم مشترك".

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وأضاف: "عندما نحقق ذلك، سنمضي لنتفق على موعد اللقاء المقبل، وربما سيكون في يناير".

وكان الاجتماع الأول للجنة الدستورية المصغرة في نهاية الشهر الماضي في جنيف قد فشل بسبب الخلافات المستعصية بين وفدي دمشق والمعارضة حول أجندة العمل.

المصدر: "إنترفاكس"