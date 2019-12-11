أكراد سوريون يكشفون عن مطالبهم من العسكريين الروس

كشف الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة تل أبيض شمالي سوريا حميد العبد، عن فحوى لقاء جمع وفدا برئاسته مع قادة عسكريين روس في قاعدة روسية بعين عيسى أمس الثلاثاء.

وأوضح حميد العبد في حديث لوكالة "هاوار" أن اجتماعهم مع الجنرالات الروس هدفه "إيصال صوت المهجرين في المناطق المحتلة للحكومة الروسية"، مضيفا أن الوفد وجه رسالة إلى السلطات الروسية مفادها "ضرورة إنهاء الاحتلال، ووقف الانتهاكات في المناطق المحتلة، ووقف إطلاق النار، وفتح الأوتوستراد الدولي M4 أمام حركة المدنيين وتأمين الطريق، وضمان عودة آمنة للأهالي المهجرين".

واعتبر العبد أن "الروس رأوا بأن مطالبهم محقة"، ووصف العبد نتائج الاجتماع والرد على الرسالة بالإيجابي، وقال: "كانت النتائج إيجابية، وستتبلور بشكل فعلي اليوم من خلال انسحاب المرتزقة وداعمهم التركي إلى مسافة 3 كيلومترات شمال الأوتوستراد الدولي".

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وتابع: "سيتم تسيير دوريات روسية على الطريق الدولي اليوم لضمان الانسحاب، وتأمين الطريق من عين عيسى وحتى تل تمر".

ولفت العبد إلى أن "هذه الخطوات بمثابة مرحلة أولى، وستليها عدة مراحل في المستقبل"، مضيفا أن الإفصاح عنها سيتم "في الوقت المناسب من خلال التنسيق مع الحكومة الروسية".

ونوه المسؤول الكردي إلى أن "مسألة العودة إلى المنطقة المحتلة لن تكون ببقاء القوات التركية ومرتزقتها، فالأهالي حسموا أمرهم من هذه الناحية وأبدوا مواقفهم، ويتم التباحث بكل هذه الموضوعات مع كل القوى السياسية والدولية المؤثرة على الساحة".

وبالإضافة الى كل ما سبق، طالب الوفد الكردي الجانب الروسي "المساهمة في إشراكنا بمساعي إعداد الدستور السوري والقرار السياسي السوري، كوننا جزءا من أرض سوريا، وكان الرد إيجابيا".

وأعلنت السلطات السورية اليوم الأربعاء إعادة فتح الطريق الدولي الحسكة - حلب M4 بعد استكمال انتشار وحدات الجيش السوري في المنطقة.

المصدر: "هاوار"