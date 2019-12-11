5 قتلى حصيلة هجوم حركة "الشباب" على فندق في مقديشو

قتل 5 أشخاص، هم ثلاثة مدنيين وشرطيان، في هجوم شنه 5 مسلحون من حركة "الشباب" ليل الثلاثاء على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأعلنت الشرطة الصومالية في بيان الأربعاء، أن المهاجمين الخمسة قتلوا في الهجوم، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية أنهت الهجوم الإرهابي على فندق سيل وأنقذت أكثر من 80 شخصا بينهم مسؤولون حكوميون ومدنيون من نزلاء الفندق".

وتابع البيان أن "عدد القتلى المؤكد لدينا هو 5، هم عنصران من قوات الأمن وثلاثة مدنيين. كما أصيب 9 مدنيين آخرين وجنديان بجروح طفيفة".

ووصف شهود عيان لوكالة الصحافة الفرنسية، مشاهد الاشتباك بين المسلحين وعناصر الشرطة، بأنها "لحظات ذعر".

🇸🇴🚨 — NEWS: Reports from Somalia say that gunmen have stormed a hotel popular with politicians and Somali expatriates. Gunfire and explosions could be heard inside the hotel which is very close to the presidential palace in the centre of the Somali capital Mogadishu. -News Flash pic.twitter.com/2cmHncH8aT — ®️BELAAZ (@TheBelaaz) December 10, 2019

وبدأت المواجهات قرابة الساعة الرابعة بتوقيت غرينيتش بين المسلحين وعناصر في قوات الأمن كانوا منتشرين على حواجز على الطريق المؤدية إلى القصر الرئاسي، فيما أعلنت حركة "الشباب" الصومالية المتطرفة الثلاثاء على الإنترنت أنها نفذت عملية "كما هو مخطط لها" من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

المصدر: أ ف ب