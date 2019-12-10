قائد "قوات سوريا الديمقراطية" يظهر في صورة مع "مهندس الربيع العربي"

عاد الفيلسوف والكاتب الفرنسي الملقب بـ"مهندس الربيع العربي" برنار ليفي إلى الأضواء مرة أخرى، بظهوره في صورة مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" مظلوم عبدي، شمالي سوريا.

ونشر ليفي اليوم الثلاثاء صورة على موقع "تويتر" جمعته مع مظلوم عبدي، وكتب: "في مكان ما في روجافا... على يميني جنرال أسطوري مظلوم عبدي كوباني... له الشرف المرعب لكونه العدو رقم واحد لأردوغان".

كما ظهر في الصورة أيضا، ريدور خليل مسؤول العلاقات العامة في "قسد" (على اليمين)، ونوري محمود الناطق باسم "وحدات حماية الشعب" (على اليسار).

Quelque part au #Rojava. A ma droite, un général de légende, Mazlum Abdi Kobane. Il est commandant en chef des Forces Démocratiques syriennes. Et il a le redoutable honneur d’être l’ennemi no1 d’Erdogan. #rojava#kurdistan#kurds#kobanepic.twitter.com/HFEzotgMT6 — Bernard-Henri Lévy (@BHL) 10 декабря 2019 г.

وفي وقت سابق من اليوم، علق عبدي على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين السوريتين.

وذكر عبدي أن ما أعلنه الرئيس التركي عن بدء العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين، أمر خطير جدا يهدف إلى توطين غرباء في هذه المدن.

المصدر: RT + تويتر