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قائد "قوات سوريا الديمقراطية" يظهر في صورة مع "مهندس الربيع العربي"

أخبار العالم العربي

قائد
Reuters
قائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي
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عاد الفيلسوف والكاتب الفرنسي الملقب بـ"مهندس الربيع العربي" برنار ليفي إلى الأضواء مرة أخرى، بظهوره في صورة مع قائد "قوات سوريا الديمقراطية" "قسد" مظلوم عبدي، شمالي سوريا.

ونشر ليفي اليوم الثلاثاء صورة على موقع "تويتر" جمعته مع مظلوم عبدي، وكتب: "في مكان ما في روجافا... على يميني جنرال أسطوري مظلوم عبدي كوباني... له الشرف المرعب لكونه العدو رقم واحد لأردوغان".

كما ظهر في الصورة أيضا، ريدور خليل مسؤول العلاقات العامة في "قسد" (على اليمين)، ونوري محمود الناطق باسم "وحدات حماية الشعب" (على اليسار).

وفي وقت سابق من اليوم، علق عبدي على إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين السوريتين.

وذكر عبدي أن ما أعلنه الرئيس التركي عن بدء العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين، أمر خطير جدا يهدف إلى توطين غرباء في هذه المدن.

المصدر: RT + تويتر

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