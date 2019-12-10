أكد مسؤولون إسرائيليون مساء اليوم الثلاثاء، أن السلطة الفلسطينية تقدمت بطلب إلى إسرائيل للسماح لسكان القدس الشرقية بالتصويت في الانتخابات المتوقع إجراؤها خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لصحيفة "هآرتس" العبرية، أكد مسؤولان إسرائيليان أنه تم تلقي طلب بهذا الصدد، وأن القضية ستتم مناقشتها في المجلس الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر "الكابينيت" الأيام المقبلة.

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وأكدت الصحيفة أنه "إذا أجريت الانتخابات، فإنها ستكون الأولى لدى السلطة الفلسطينية منذ 2006، حينما استولت حماس على السلطة في قطاع غزة وحدث الانقسام الفلسطيني".

المصدر: "هآرتس"