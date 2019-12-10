صحة غزة: وصلنا من مخازن رام الله 8% فقط من حاجتنا السنوية من الدواء

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن ما وصل إلى مستشفيات القطاع من أدوية ومستهلكات طبية من مخازن الوزارة في رام الله منذ بداية العام، يمثل 8% فقط من الاحتياج السنوي.

ووفقا للمتحدث باسم الوزارة في قطاع غزة أشرف القدرة، فإن قيمة ما وصل إلى مستشفيات غزة منذ بداية عام 2019 الجاري بلغت 3.2 مليون دولار فقط من أصل 40 مليون، مؤكدا أن هذا المعدل هو "الأسوأ".

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من جانبه قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، إن مجموع ما تم تحويله من الأدوية العام الماضي، بلغ 5.12 مليون دولار.

ويعاني قطاع غزة البالغ عدد سكانه أكثر من مليوني نسمة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل طيلة 13 عاما، منذ فوز حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006.

المصدر: RT