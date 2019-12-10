نشر موقع "الیابان بالعربي" في حسابه عبر "تويتر"، رسائل تضامن مع الشعب العراقي، من خلال فيديو مصور لبعض اليابانيين وهم يرفعون علم العراق مع عبارة "Save the Ira people".

ونشر الموقع الناطق باللغة العربية ومقره العاصمة طوكيو، صورا ليابانيين من مختلف الأعمار والفئات من كلا الجنسين، عبروا عن تضامنهم مع الشعب العراقي، من خلال رفع العبارة التي تعني "أنقذوا شعب العراق"، على أنغام الأغنية الفلكلورية العراقية "فوق النخل فوق - باللغتين اليابانية والعربية".

بعض رسائل التضامن مع الشعب العراقي 🇮🇶 من 🇯🇵#اليابان



pic.twitter.com/xVew5RoNdS — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) December 10, 2019

وقرر الموقع المشاركة بالفعالية التضامنية عقب الصور التي نشرتها وسائل الإعلام للاحتجاجات والضحايا المدنيين في العراق.

ويشهد العراق مظاهرات حاشدة منذ مطلع أكتوبر الماضي، تصاعدت وتيرتها في بعض المناطق وتحولت إلى صدامات بين المحتجين وقوات الأمن الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

المصدر: "اليابان بالعربي – تويتر"