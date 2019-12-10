مصادر: إيران تحفر أنفاقا ضخمة في إحدى قواعدها العسكرية بشرق سوريا على الحدود مع العراق (صور)

أفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن إيران بدأت بحفر أنفاق في قاعدة "الإمام علي" في شرق سوريا على الحدود مع العراق، التي تتحدث التقارير عن أنها مستخدمة من قبل إيران.

كما نشرت شركة ImageSat International الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، صورا من أقمار صناعية، قالت إنها تظهر حفر الأنفاق في قاعدة "الإمام علي" العسكرية في البوكمال على الحدود السورية – العراقية.

وأشارت الشركة إلى أن عرض النفق يقدر بـ 4 أو 5 أمتار، ما يكفي لمرور شاحنات وعربات كبيرة. ورجحت أن الأنفاق مخصصة لتخزين أسلحة أو مواد حساسة.

Twitter @ImageSatIntl

من جهتها، أشارت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إلى أن مصادر استخباراتية أكدت لها صحة الصور التي نشرتها الشركة الإسرائيلية المختصة بالاستطلاعات وتحليل البيانات من الأقمار الصناعية.

Twitter @ImageSatIntl

وحسب المعلومات التي أوردتها "فوكس نيوز"، فإن طول النفق يقدر بنحو 400 قدم (120 مترا) وعرضه بـ 15 قدما (4.5 متر) وعمقه بـ 13 قدما (نحو 4 أمتار).

وتقول المصادر الاستخباراتية لـ "فوكس" إن النفق سيكون مخصصا لتخزين صواريخ وأسلحة، وأنه في المراحل النهائية من بنائه وسيبدأ استخدامه قريبا.

ويشار إلى أن القاعة المذكورة كانت قد تعرضت لغارات جوية إسرائيلية. وتناقلت وسائل الإعلام تقارير حول أنها مستخدمة من قبل فيلق "القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، وأن هذا المشروع ينفذ بموافقة القيادة الإيرانية العليا.

هذا، وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد أفادت الأسبوع الماضي، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن إيران تنقل صواريخ قصيرة المدى إلى العراق، وهي قادرة على إصابة أهداف في إسرائيل والسعودية واستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة.

المصدر: فوكس نيوز، ImageSat Intl