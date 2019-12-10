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الجزائر.. تظاهرات في العاصمة قبل انتخابات يرفضها الحراك

أخبار العالم العربي

الجزائر.. تظاهرات في العاصمة قبل انتخابات يرفضها الحراك
Reuters
الجزائر العاصمة
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تظاهر آلاف الطلاب في الجزائر العاصمة ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، في آخر يوم ثلاثاء قبل الاقتراع الذي ترفضه حركة الاحتجاج.

وجاب المتظاهرون المحاور الرئيسية وسط المدينة وصولا إلى ساحة البريد المركزي، نقطة التقاء كل التظاهرات منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 فبراير.

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ووسط انتشار أمني كثيف، هتف الطلاب مطالبين بـ"دولة مدنية وليس عسكرية" في رسالة إلى قيادة الجيش العمود الفقري للسلطة التي يمثلها رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح.

وهتف المتظاهرون "هذا العام لن تكون هناك انتخابات"، كما رفع العديد منهم بطاقات حمراء كتب عليها "لا للانتخابات" و"شكرا للجزائريين المقيمين في الخارج" الذين قاطعوا الاقتراع الرئاسي منذ بدايته السبت.

وبدت مراكز الاقتراع خارج البلاد، المفتوحة في السفارات والقنصليات الجزائرية، شبه خالية فيما كان قليل من الناخبين هدفا لهتافات مهينة من معارضي الانتخابات كما في فرنسا.

المصدر: أ ف ب

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