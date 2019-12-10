أثار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الاثنين، مع نظيره المصري سامح شكري، قضية مواطن أمريكي مسجون في مصر منذ ست سنوات.

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وورد في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أن بومبيو أثار مسألة حقوق الإنسان خلال مناقشته مع شكري "الشراكة الاستراتيجية القوية" مع مصر.

وأعرب بومبيو وفقا للبيان عن "مخاوف تتعلق بحرية الصحافة وحقوق الإنسان وأمريكيين محتجزين في مصر بمن فيهم مصطفى قاسم".

وقاسم، مصري الأصل اعتقل عام 2013 خلال زيارته القاهرة إبان الاضطرابات.

ويزور شكري واشنطن لإجراء محادثات حول قضية سد النهضة العالقة مع أثيوبيا.

المصدر: وكالات