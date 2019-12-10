نشرت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تعود إلى أول قمة خليجية عقدت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي في العام 1981.

وفي صورة جماعية ظهر ملوك وأمراء دول الخليج، وهم الملك السعودي الراحل خالد بن عبد العزيز، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، أمير دولة البحرين الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، سلطان سلطنة عمان السلطان قابوس بن سعيد، أمير دولة قطر الراحل الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وأمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

#القمة_الخليجية | قمة التأسيس .. أولى قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981 pic.twitter.com/KiYi3Fnmok — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 10, 2019

ووفق منشور وزارة الخارجية السعودية، فقد عقدت القمة التأسيسية في أبو ظبي في مايو 1981، ومن أبرز مقرراتها اختيار الرياض مقرا رئيسيا لمجلس التعاون الخليجي.

وتعقد اليوم الثلاثاء قمة مجلس التعاون الخليجي الـ40 في الرياض، وسط حديث عن احتمال حدوث انفراجات في الأزمة مع قطر، حيث كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مؤخرا عن مفاوضات بين بلاده والسعودية فيما يتعلق بالأزمة.

وغاب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن القمة رغم دعوة شخصية وجهها له الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وكلف رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئاسة وفد بلاده.

المصدر: RT