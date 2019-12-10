مراسلنا: توافد كبير على ساحة التحرير في بغداد من المحافظات الجنوبية

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بتوافد أعداد كبيرة من المتظاهرين من المحافظات الجنوبية إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وقال إن "المئات من المتظاهرين توافدوا منذ مساء أمس الاثنين وصباح اليوم إلى ساحة التحرير من المحافظات الجنوبية للمشاركة في الاحتجاجات".

وأضاف نقلا عن نشطاء "هناك أعداد كبيرة ستصل مساء اليوم من ذات المحافظات إلى ساحة التحرير".

وأشار مراسلنا إلى أن "المتظاهرين أغلقوا جسر الجمهورية المؤدي من ساحة التحرير إلى المنطقة الخضراء لمنع أي محاولات عبور إليها".

وفي وقت سابق من اليوم أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، أن تواجد الجيش والقوات الأمنية في مناطق التظاهرات، يهدف إلى حماية المتظاهرين حتى تحقيق مطالبهم.

المصدر: RT