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صحفية للرئيس الأسد: هل ارتكبتم أخطاء في الأزمة السورية؟

أخبار العالم العربي

صحفية للرئيس الأسد: هل ارتكبتم أخطاء في الأزمة السورية؟
facebook.com/SyrianPresidency
الأسد خلال مقابلة أجراها مع قناة "راي نيوز 24" الإيطالية
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قال الرئيس السوري بشار الأسد، إن قراراته الاستراتيجية بعد 9 سنوات من الحرب في سوريا، لم تكن خاطئة، أما في التكتيك، فيمكن الحديث عن عدد من الأخطاء.

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وردا على سؤال، خلال مقابلة أجرتها معه قناة "راي نيوز 24" الإيطالية، حول ما إذا كان هناك أي أخطاء بعد 9 سنوات من الحرب، أكد الأسد التمسك بقراراته الاستراتيجية التي تمثلت في الوقوف في وجه الإرهاب، وإجراء المصالحات والوقوف ضد التدخل الخارجي في شؤوننا، وقال "لو كنا نعتقد أنها كانت خاطئة، لغيرناها".

ولفت الأسد إلى أن هناك عددا من الأخطاء في التكتيك أو التنفيذ، وقال: "أعتقد أنه إذا أردنا التحدث عن الأخطاء المتعلقة بهذه الحرب فلا ينبغي أن نتحدث عن القرارات المتخذة خلالها، لأن الحرب، في جزء منها، هي نتيجة لأمور حدثت قبلها".

ولفت الأسد إلى أن من الأخطاء التي تم ارتكابها، هي التساهل مع التطرف المرتبط بالأيديولوجية الوهابية، وعدم القبض على نحو 50 ألف خارج عن القانون قبل الحرب.

 المصدر: RT

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