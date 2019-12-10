 
مباشر
عاجل
وفاة عمدة موسكو السابق يوري لوجكوف عن عمر يناهز 84 عاما

بيدرسن يعلق على مقترح نقل أعمال الدستورية السورية إلى دمشق

أخبار العالم العربي

بيدرسن يعلق على مقترح نقل أعمال الدستورية السورية إلى دمشق
Reuters Denis Balibouse
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mvc2

اعتبر المبعوث الأممي الخاص لشؤون سوريا غير بيدرسن، أن البت في مسألة نقل جلسات لجنة صياغة الدستور إلى دمشق من عدمه، يعود للسوريين أنفسهم.

إقرأ المزيد
رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية: الحكومة والمعارضة أظهرتا سلوكا غير مسؤول في اللجنة الدستورية
رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية: الحكومة والمعارضة أظهرتا سلوكا غير مسؤول في اللجنة الدستورية

وقال بيدرسن للصحفيين اليوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في الجولة الـ14 من المباحثات بـ"صيغة أستانا" في العاصمة الكازاخية نور سلطان: "هذا شأن السوريين".

وفي وقت سابق طالب رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، قدري جميل، بنقل أعمال اللجنة الدستورية من جنيف إلى دمشق، مع استمرار عملها تحت رعاية الأمم المتحدة.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لائحة رسوم على المصلين أمام مسجد في اليمن.. ما قصتها؟