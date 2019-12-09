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الأسد تعليقا على احتجاجات لبنان: إيجابية إذا ما كانت عفوية وتهدف لتخليص البلد من النظام الطائفي

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الأسد تعليقا على احتجاجات لبنان: إيجابية إذا ما كانت عفوية وتهدف لتخليص البلد من النظام الطائفي
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علق الرئيس السوري، بشار الأسد، على احتجاجات لبنان، مؤكدا أن المظاهرات المطالبة بالإصلاح وتحسين الأوضاع الاقتصادية أمر إيجابي، وحذر من خطورة أعمال القتل والتخريب والتدخل الخارجي.

وقال الأسد في مقابلة مع قناة "راي نيوز 24" الإيطالية بثت اليوم الاثنين: "إذا كان ما يحدث عفويا ويهدف إلى تخليص البلد من النظام الطائفي، فهذا جيد، والمظاهرات المطالبة بالإصلاح وتحسين الوضع الاقتصادي أمر إيجابي لكن التخريب والتدمير والقتل وتدخل القوى الخارجية لا يمكن إلا أن يكون سيئا وخطيرا على الجميع"​​​.

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية تطالب السلطات بالتخلي عن مشروع زيادة الضرائب على المواطنين واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، وصولا إلى إسقاط النظام الحاكم وتجاوز النظام الطائيفي القائم منذ ثلاثين عاما.

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المصدر: RT
 

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