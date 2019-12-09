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أثينا تطالب بروكسل بمعاقبة طرفي مذكرة أردوغان والسراج

أخبار العالم العربي

أثينا تطالب بروكسل بمعاقبة طرفي مذكرة أردوغان والسراج
Reuters YIANNIS KOURTOGLOU
وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس
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دعت اليونان خلال الاجتماع الوزاري للاتحاد الأوروبي إلى إدانة الاتفاق الأمني والبحري بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية ووضع "إطار للعقوبات"، إن لم يتراجع الطرفان عن الاتفاق.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في أعقاب الاجتماع الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الاثنين، إنه تطرق خلال الاجتماع إلى "المسائل المتعلقة بتوقيع المذكرة الباطلتين بين تركيا والحكومة في طرابلس".

واعتبر الوزير اليوناني المذكرة انتهاكا لاتفاقات الصخيرات، و"انتهاكا مباشرا" للقانون الدولي وقوانين الملاحة البحرية الدولية.

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ودعا دول الاتحاد الأوروبي إلى إدانة المذكرتين ودعم موقف اليونان وقبرص الرافض لهما، وأكد أن اليونان "ستبذل كل ما بوسعها من أجل حماية سيادتها وحقوقها السيادية".

المصدر: تاس

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