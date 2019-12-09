ندوة أمنية مصرية عن مخططات إسقاط الدول من الداخل

نشرة وزارة الداخلية المصرية خلال ندوة تثقيفية تقريرا عن "مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها"، بهدف رفع الوعي لدى الشباب وأطياف المجتمع بما يحيط بالدول.

وأكدت في ندوة خاصة على دور وزارة الداخلية في مواجهة كافة الحروب غير النمطية والشائعات باعتبارها جرائم تهدد الأمن القومي، وتعوق حركة البناء والاستقرار.

وتناولت جلسات الندوة الشائعات كأحد أدوات إسقاط الدول، ودور الإعلام في مواجهتها، وتأثيرها على الرأي العام، كما تم الحديث عن آليات وأدوات هدم الدول من الداخل، مثل الإرهاب، والعمليات النفسية كأحد أدوات حروب الجيل الرابع، والإعلام المضلل، ومظاهر استخدام آليات وأدوات هدم الدول من الداخل على الصعيد العربي.

القاهرة - ناصر حاتم