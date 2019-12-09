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العراق.. تعهدات بقرب إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين

أخبار العالم العربي

العراق.. تعهدات بقرب إطلاق سراح جميع المتظاهرين المعتقلين
AFP Hussein FALEH
الاحتجاجات في العراق
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تفقد النائبان عن كتلة "سائرون" بالبرلمان العراقي، محمد رضا آل حيدر رئيس لجنة الأمن والدفاع وعضو اللجنة سعد الحلفي، سجن مطار المثنى لمتابعة إجراءات إطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين.

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وجرى خلال الجولة التفقدية الاطلاع على أحوال المعتقلين والوقوف على أسباب التي دعت القوات الأمنية إلى ايداعهم السجن، وكذلك الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم.

من جهته، أعلن الحلفي، عن قرب اطلاق سراح المتظاهرين السلميين المعتقلين كافة بعد الانتهاء من بعض الإجراءات الإدارية والقضائية المتبعة".

وقال، إن "الجهات المعنية في طور التحقق من الأوراق الثبوتية وبعض الأمور البسيطة المتعلقة بالمتظاهرين".

وأشار الحلفي، إلى استمرار العمل مع رئيس لجنة الأمن والدفاع من أجل أن "لا يبقى أي معتقل لدى القوات الأمنية"، مؤكدا أنهم في متابعة مستمرة لأحوال المعتقلين المتظاهرين".

وشدد المسؤول العراقي إلى أنه جرى الإفراج عن عدد كبير منهم ومن مختلف السجون منذ بداية شهر نوفمبر الماضي.

المصدر: RT + مكتب "سعد الحلفي"

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