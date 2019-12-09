التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره الأمريكي مايك بومبيو اليوم الاثنين، وبحث الجانبان التطورات الإقليمية وجملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأن الوزير شكري قد تناول تطورات مفاوضات سد النهضة والدور الإيجابي والبناء الذي تلعبه الإدارة الأمريكية، معربا عن أمل القاهرة في أن يسهم ذلك في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، بما يدفع تجاه تحقيق الاستقرار والتنمية في الشرق الإفريقي.

وأضاف حافظ أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول مجمل قضايا المنطقة، وعلى رأسها تطورات الأزمة في ليبيا، حيث تم بحث سبل تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار هناك بما يخدم المساعي الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة.

كما تناول الوزيران التطورات في سوريا، والأوضاع في منطقة الخليج، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

ووصل وزير الخارجية المصري إلى واشنطن للمشاركة في مباحثات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري من مصر والسودان وإثيوبيا بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي.

المصدر: RT