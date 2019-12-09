أكد الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، أن "هناك مؤامرة موجودة والدليل أن القوى الأجنبية تريد إقحام الحشد الشعبي بالأمر وتتهمه بأنه هو من يقمع المتظاهرين".

إقرأ المزيد

وقال الخزعلي خلال حضوره مجلس عزاء الإعلامي في الحشد الشعبي أحمد مهنا اللامي: "نحذر من تغلغل المخربين في التظاهرات السلمية، وهم من يقومون بالحرق والقتل ولا حل إلا بالوقوف جميعا بوجه هذا المشروع التخريبي وكشف الأقنعة عنهم... إذا ما تساهلنا معهم ستكون مصالح الناس في خطر".

وشدد الخزعلي على ضرورة سحب المظاهر المسلحة من ساحات التظاهر وفسح المجال للقوات الأمنية لأخذ دورها في حماية المتظاهرين السلميين.

وتابع: "أحمد المهنا قتل على يد المخربين وعلى يد عملاء الداخل وعملاء الخارج، ولذا يجب علينا جميعا أن نفرز بشكل واضح بين المتظاهرين السلميين وبين المخربين".

المصدر: RT + الموقع الرسمي "عصائب أهل الحق"