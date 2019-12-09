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الخزعلي: القوى الأجنبية تريد إقحام الحشد الشعبي وتتهمه بقمع المتظاهرين

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الخزعلي: القوى الأجنبية تريد إقحام الحشد الشعبي وتتهمه بقمع المتظاهرين
ahlualhaq.com
زعيم حركة "عصائب أهل الحق" العراقية قيس الخزعلي
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أكد الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، أن "هناك مؤامرة موجودة والدليل أن القوى الأجنبية تريد إقحام الحشد الشعبي بالأمر وتتهمه بأنه هو من يقمع المتظاهرين".

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وقال الخزعلي خلال حضوره مجلس عزاء الإعلامي في الحشد الشعبي أحمد مهنا اللامي: "نحذر من تغلغل المخربين في التظاهرات السلمية، وهم من يقومون بالحرق والقتل ولا حل إلا بالوقوف جميعا بوجه هذا المشروع التخريبي وكشف الأقنعة عنهم... إذا ما تساهلنا معهم ستكون مصالح الناس في خطر".

وشدد الخزعلي على ضرورة سحب المظاهر المسلحة من ساحات التظاهر وفسح المجال للقوات الأمنية لأخذ دورها في حماية المتظاهرين السلميين.

وتابع: "أحمد المهنا قتل على يد المخربين وعلى يد عملاء الداخل وعملاء الخارج، ولذا يجب علينا جميعا أن نفرز بشكل واضح بين المتظاهرين السلميين وبين المخربين".

المصدر: RT + الموقع الرسمي "عصائب أهل الحق"

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