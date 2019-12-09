قصة موت جديدة لـ"محمد عبده".. فضحها الشادي في الصحراء

تمادى مروجو الشائعات في حياكة أنباء درامية عن موت الفنان السعودي محمد عبده، إلى درجة أنه بات لخبر وفاته، وقع بارد على محبيه.

وتداول العديد من محبي المطرب محمد عبده، خبر موته بشيء من السخرية، لاسيما بعد أن روجت بعض الحسابات أنباء وفاته، نتيجة تعرضه لوعكة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وبعد ذلك انتشرت صورة حديثة له، وهو يقضي أمسية خاصة في ليالي الصحراء الباردة، نشرها الشاعر صالح الشادي، وهي تجمعهما معا بينما يقضيان وقتهما في رحلة تنزه ليلية في صحراء الربع الخالي.

ودحضت الصورة، الأخبار المتداولة عن الوفاة، والتي لا تعدو كونها مجرد شائعات مفتعلة، إذ ينعم محمد عبده بخير وسلامة.

المصدر: عكاظ