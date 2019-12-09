إعلامي مصري يعلن إصابته بفيروس خطير ويقول: "مش هسلم على حد تاني"

أعلن الإعلامي المصري شريف مدكور، إصابته بفيروس في الدم يصيب الجسم ضعيف المناعة، بسبب المواد الكيماوية التي يعالج بها المريض.

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وقال مدكور على فيسبوك، إنه "بعد عملية إزالة ورم، كان هناك بعض الإرشادات من الأطباء للحفاظ على مناعته، ومنها عدم مصافحة الآخرين وتقبيلهم، ولكن بعد العملية عدت للعمل ومارست حياتي بشكل طبيعي وكنت أخرج وأقود سيارتي، وحتى حينما يقبل علي شخص ويقبلني لم أكن أمنعه".

وتابع: "بسبب ضعف المناعة تعرضت لهذا الفيروس الذي تسبب في ارتفاع درجة حرارتي لمدة أسابيع.. فنسبة هذا الفيروس في أي جسم لا تتخطى 150%، لكن وصلت لدي إلى 900%... لم أتخلص من الفيروس بعد، لكن الحرارة انخفضت الحمد لله وتحسنت شوية".

ووجه مدكور رسالة مطمئنة لجمهوره ومرضى السرطان، كتب فيها: "ماحدش يقلق واللي عنده كانسر مايقلقش... الموضوع مالهوش علاقة أوى بالسرطان... أنا اللي أهملت ونزلت الشغل، متقلقوش حاجة عادية وهتعدي إن شاء الله".

وختتم:"خلو بالكو كويس أنا كنت بتكسف ماسلمش على حد لكن المفروض أعمل كده الفترة الجاية... لكن أحيانا كان بيبقي معايا أطفال ومابعرفش أقولهم مش عارف اسلم عليكوا.. بخاف يزعلوا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية