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روما تحذر أوروبا من احتدام الحرب الأهلية في ليبيا

أخبار العالم العربي

روما تحذر أوروبا من احتدام الحرب الأهلية في ليبيا
Reuters
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حذر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، من مغبة تفاقم الحرب الأهلية في ليبيا، واحتدام تبعاتها.

وأشار الوزير إلى أن الجهات الفاعلة التي بدأت تأخذ مواقعها على الميدان، متعددة وتنتمي إلى مجتمع دولي يتوسع شيئا فشيئا.

وأضاف في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين من بروكسل حيث يشارك في مؤتمر وزراء الخارجية الأوروبيين: "المسألة الليبية تقلق بشكل كبير إيطاليا كدولة، ويجب أن تقلق الاتحاد الأوروبي بأسره".

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وأضاف: "في ليبيا لم يعد لدينا الكثير من الوقت، فحالة الحرب الأهلية تتدهور أكثر فأكثر، وهدفنا هو التوصل لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن".

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية

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