 
مباشر

السجن 8 سنوات لأردني خطط لهجوم على سفارة إسرائيل في عمّان‎

أخبار العالم العربي

السجن 8 سنوات لأردني خطط لهجوم على سفارة إسرائيل في عمّان‎
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mv87

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية حكما بالسجن 8 سنوات، على مواطن أردني أدانته بجرم التخطيط لاستهداف السفارة الإسرائيلية في عمان عام 2018.

إقرأ المزيد
الأردن: لا ملكيات لإسرائيليين في الباقورة
الأردن: لا ملكيات لإسرائيليين في الباقورة

وبموجب قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، حكمت المحكمة على خالد أبوريا (33 عاما) بالسجن 8 سنوات.


وفي التفاصيل، فإن أبوريا بدأ في شهر حزيران 2018 على إثر نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والأحداث الدائرة في غزة، بإعداد خطة لتنفيذ هجوم على السفارة الإسرائيلية في الأردن، باستخدام سلاح ناري، لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين.

وحسب لائحة الاتهام، فقد قام أبوريا باستفتاء عدد من رجال الدين حول جواز تنفيذه الاعتداء، إلا أن القوات الأمنية ألقت القبض عليه في يوليو 2018، ما حال دون تنفيذ تهديداته.

المصدر: عمون

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

رئيس الوزراء الجزائري الأسبق يبكي أمام القاضي أثناء محاكمته بتهم الفساد