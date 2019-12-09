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باريس تعلن استضافة مؤتمر دولي سيدعو لتشكيل حكومة لبنانية ذات مصداقية

أخبار العالم العربي

باريس تعلن استضافة مؤتمر دولي سيدعو لتشكيل حكومة لبنانية ذات مصداقية
Reuters Ludovic Marin/Pool
الرئيس الفرنسي إيمانوئيل ماكرون في مؤتمر دعم لبنان في باريس في أبريل عام 2018
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أعلنت الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين، أن باريس ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 ديسمبر، يحثّ بيروت على الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية أنييس فون دير مول في إفادة يومية عبر الإنترنت: "ينبغي أن يمكّن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى التشكيل السريع لحكومة فاعلة وذات مصداقية تتخذ القرارات الضرورية لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبية الطموحات التي عبر عنها الشعب اللبناني".

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المصدر: "رويترز"

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