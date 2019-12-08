رئيس "النواب الليبي" في مصر واليونان للحشد ضد حكومة السراج واتفاقيته البحرية مع أردوغان

يبدأ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق غدا الاثنين زيارة تشمل مصر واليونان، لبحث الاتفاقية البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج وتركيا.

إقرأ المزيد

وأوضح عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب الليبي الداعم لـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، في فيديو نشر على موقع المجلس الإلكتروني، أن صالح سيلتقي في مصر رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، وسيبحث معه آثار الاتفاقية الموقعة بين حكومة السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المترتبة على ليبيا ومصر.

كما يعتزم صالح مطالبة البرلمان العربي بدعم مجلس النواب الليبي في سحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق، "نظرا لما باتت تشكله من التفريط في سيادة دولة ليبيا وأيضا التفريط في حقوق الشعب الليبي".

إقرأ المزيد

ومن مصر سيتوجه صالح إلى اليونان، حيث سيلتقي رئيس البرلمان وعددا من المسؤولين اليونانيين لبحث "توحيد الموقف حيال الاتفاقية الباطلة بين السراج وأردوغان" والعلاقات الثنائية بين مجلسي النواب للبلدين والمطالبة بسحب الاعتراف الدولي بحكومة السراج.

وبعد ذلك سيعود صالح إلى مصر للقاء رئيس البرلمان المصري علي عبد العال لبحث الاتفاقية نفسها.

المصدر: RT