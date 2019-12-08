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انطلاق مناورات "الاتحاد الحديدي 12" الإماراتية الأمريكية

أخبار العالم العربي

انطلاق مناورات
وام
انطلاق تمريبن "الاتحاد الحديدي 12" العسكري المشترك بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي
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انطلقت في الإمارات اليوم مناورات "الاتحاد الحديدي 12" المشتركة بين القوات البرية الإماراتية، والجيش الأمريكي، التي تعد الأبرز في المنطقة.

وبدأت التدريبات في يومها الأول بحضور اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية الإماراتية، والفريق تيري فيريل قائد الجيش الأمريكي الثالث.

انطلاق مناورات
وام

ويهدف التمرين الذي سيستمر عدة أسابيع، إلى تبادل الخبرات العسكرية ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير قابلية العمل المشترك للطرفين وذلك تعزيزا للعلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة.

انطلاق مناورات
وام

ويأتي "الاتحاد الحديدي 12" ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع الجيش الأمريكي لتبادل وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة في مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة اليوم.

انطلاق مناورات
وام

المصدر: "وام"

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