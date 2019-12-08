النواب الأردني يرفع الحصانة عن وزيرين سابقين تمهيدا لمحاكمتهما

أقر مجلس النواب الأردني منح الإذن بملاحقة الوزيرين السابقين، طاهر الشخشير، وسامي هلسة أمام القضاء، فيما رفض رفع الحصانة عن النائبين غازي الهواملة، وصداح الحباشنة.

ووافق النواب في جلسته اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز على قرار لجنته القانونية المتعلق بمخالفات وتجاوزات الوزيرين، اعتبرتها اللجنة أسبابا تبرر إحالتهما للنائب العام وملاحقتهما قانونيا.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني قد عقدت اجتماعين مغلقين خلال الأيام السابقة لبحث طلبي إحالة الوزيرين بتهمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام القانون، دون توضيح المزيد عن تفاصيل التهم الموجهة لهما.

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ورفض المجلس رفع الحصانة عن النائبين الهواملة والحباشنة، الأول لمحاكمته بناء على اتهام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد له بتزوير وغسيل الأموال، والثاني لمحاكمته بتهمة ارتكاب جرائم إلكترونية.

المصدر: وكالات