المالكي: قرار مرتقب من "العدل الدولية" بشأن التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي

أعرب وزير خارجية فلسطين رياض المالكي، عن تفاؤله بما سمعه من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بشأن "التصعيد" الاستيطاني، مرجحا إعلان استنتاجات تخص القضية في الأسابيع القادمة.

وأوضح المالكي أن مدعية المحكمة فاتو بن سودا، أخبرته بأنها على وشك إتمام الدراسات الأولية والتوصل لاستنتاجات بشان التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي.

وقال: "لقد انتظرنا خمس سنوات للوصول لهذا الاستنتاج من الجنائية الدولية"، مشيرا إلى أنه يوجد الآن ثلاثة ملفات متعلقة بالقضية الفلسطينية أمام المحكمة الجنائية، منها الأسرى والجرائم التي وقعت في غزة وملف الاستيطان.

وأكد أن ملف الاستيطان "هو الأكثر وضوحا بين الملفات" ما يعني أنه من الممكن أن يتم التوصل لاستنتاج بشأنه أسرع من غيره.

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وفي ما يتعلق بقرار الكونغرس الأمريكي الرافض للاستيطان، أوضح المالكي أن القرار إيجابي ولأول مرة يصدر عن الكونغرس قرار من هذا النوع في ظل ما صدر عن الإدارة الأمريكية.

واعتبر أن الجهد الذي بذلته القيادة والفرق الفلسطينية التي التقت بأعضاء الكونغرس قد أحدث فرقا إيجابيا، الأمر الذي يجب تكثيف العمل به ليكون هناك صوت قوي رافض للإجراءات الأمريكية ومؤيد لحقوق شعبنا.

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المصدر: alquds.com