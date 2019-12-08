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مصر.. إطلاق سراح المزيد من معتقلي تظاهرات 20 سبتمبر

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مصر.. إطلاق سراح المزيد من معتقلي تظاهرات 20 سبتمبر
Reuters RUS/nl
تظاهرات 20 سبتمبر
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أكدت مصادر حقوقية وقانونية مصرية، أن النيابة العامة تواصل الإفراج عن المعتقلين، إثر تظاهرات 20 سبتمبر، وقررت إطلاق سراح 13 محتجزا على ذمة التحقيقات.

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مصادر لـ RT: النيابة العامة في مصر تخلي سبيل 83 متهما في أحداث تظاهرات 20 سبتمبر
مصادر لـ RT: النيابة العامة في مصر تخلي سبيل 83 متهما في أحداث تظاهرات 20 سبتمبر

وأشارت المصادر ذاتها الى أن الإفراج المتواصل عن المقبوض عليهم على ذمة تلك التظاهرات يمهد لإنهاء ملف جميع المعتقلين.

يذكر أنه تم الإفراج خلال الأسابيع الماضية عن عدد كبير من هؤلاء المقبوض عليهم، فيما أكد المحامي الحقوقي طارق العوضي لـ RT في وقت سابق أن عدد المفرج عنهم يقارب 2000.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص خلال تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، والتي دعا إليها المقاول والفنان المصري محمد علي عبر صفحته على "فيسبوك".

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT

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