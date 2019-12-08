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القبض على "داعشيات" حاولن الفرار من مخيم الهول

أخبار العالم العربي

القبض على
RT
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ألقت قوى الأمن الداخلي الكردية، مساء أمس، القبض على مجموعة من نساء "داعش" حاولن الفرار مع أطفالهن من مخيم الهول في محافظة الحسكة بشمال شرق سوريا.

وقال مصدر أمني كردي من المخيم، إن النساء اللواتي حاولن الفرار، يحملن جنسيات روسية وبينهن كازاخيات.

وأشار المصدر كذلك، إلى أن الفصائل المسلحة الكردية العاملة في المنطقة، تمكنت من إلقاء القبض على الشخص الذي حاول تهريب النساء المذكورات وأطفالهن من المخيم. 

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مخيم الهول، يقع في محافظة الحسكة ويخضع حاليا لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وفيه يقبع عدد كبير من "الدواعش" من الرجال والنساء، وكذلك عدد كبير من الأطفال.

المصدر: وكالات

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