الملك سلمان يبحث مع الزياني جدول القمة الخليجية في ضوء الحديث عن حلحلة مع قطر

بحث ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز اليوم، مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، جدول أعمال قمة المجلس المقررة بعد غد الثلاثاء في ظل حديث عن مساع لحل الأزمة مع قطر.

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وجرى خلال استقبال الملك سلمان للزياني، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وأعلن الزياني، مطلع الشهر الجاري، عن انعقاد القمة الخليجية في مدينة الرياض يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمير الجاري، برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري، غدا الاثنين، اجتماعه التحضيري للدورة في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض.

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية قد نقلت عن مصادر مطلعة قولها، إن حل الخلاف الخليجي لا يزال بحاجة إلى اتفاق على رؤية مستقبلية مشتركة للعلاقات بين السعودية وقطر، متمنية حصول ذلك بلا أي عوائق.

وأضافت المصادر أن مسؤولين سعوديين وقطريين تباحثوا وأزالوا مؤخرا بعض أبرز أسباب الخلاف التي أدت إلى تصاعد وتيرة الأزمة، مشيدة بالمساعي التي بذلتها الكويت في هذا الاتجاه، لطي ملف الخلاف ولم الشمل الخليجي.

المصدر:صحف سعودية