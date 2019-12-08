أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه أجرى اتصالا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، بخصوص الهجوم الذي نفذه مواطن سعودي في قاعدة بينساكولا العسكرية بولاية فلوريدا.

وذكر بومبيو على حسابه الرسمي في "تويتر" مساء أمس السبت: "تحدثت منذ قليل مع وزير الخارجية السعودي الذي أعرب عن تعازيه وحزنه لسقوط ضحايا جراء الهجوم المروع في بينساكولا بفلوريدا أمس. عوائل وأصدقاء القتلى والمصابين سيكونون في بالنا وصلواتنا".

I just spoke with Foreign Minister Al-Saud of Saudi Arabia who expressed his condolences and sadness at the loss of life in the horrific attack in Pensacola, Florida yesterday. The families and friends of those killed, and those wounded, will be in our thoughts and prayers. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 7, 2019

وقتل الجمعة الماضي أربعة أشخاص، بينهم مطلق النار، وأصيب ثمانية آخرون جراء الهجوم الذي نفذه العنصر في سلاح الجو السعودي محمد سعيد الشمراني، وهو كان يتلقى تدريبا في الولايات المتحدة.

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المصدر: RT