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اتصال بين بومبيو ونظيره السعودي بشأن هجوم فلوريدا

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اتصال بين بومبيو ونظيره السعودي بشأن هجوم فلوريدا
Reuters Michael Spooneybarger
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أنه أجرى اتصالا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، بخصوص الهجوم الذي نفذه مواطن سعودي في قاعدة بينساكولا العسكرية بولاية فلوريدا.

وذكر بومبيو على حسابه الرسمي في "تويتر" مساء أمس السبت: "تحدثت منذ قليل مع وزير الخارجية السعودي الذي أعرب عن تعازيه وحزنه لسقوط ضحايا جراء الهجوم المروع في بينساكولا بفلوريدا أمس. عوائل وأصدقاء القتلى والمصابين سيكونون في بالنا وصلواتنا".

وقتل الجمعة الماضي أربعة أشخاص، بينهم مطلق النار، وأصيب ثمانية آخرون جراء الهجوم الذي نفذه العنصر في سلاح الجو السعودي محمد سعيد الشمراني، وهو كان يتلقى تدريبا في الولايات المتحدة.

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المصدر: RT

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